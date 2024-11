Meteo: Cum va fi vremea in perioada ianuarie-martie

Meteorologii au facut publice, luni, estimarile meteorologice pentru intervalul ianuarie - martie 2014. In prima parte a anului urmator se anunta ger.

Astfel, in luna ianuarie valorile termice se vor situa, in general, sub mediile multianuale, exceptand partea de sud-est a tarii, unde vor fi apropiate de aceste medii.

In privinta precipitatiilor, meteorologii anunta ca in general nu vor fi depasite cantitatile normale. Exceptie fac regiunile vestice si centrale, unde sunt posibile valori excedentare.

Vremea nu va oferi surprize mari in februarie. "Temperatura aerului va avea valori medii apropiate de normalul climatologic in cea mai mare parte a tarii", au anuntat meteorologii.

In sudul si in vestul tarii va ploua mai putin decat media perioadei calendaristice.

In martie in sud, sud est si in est temperaturile vor fi normale, insa in celelalte regiuni va fi frig si cu cateva grade sub media zonelor.

"Cantitatile lunare de precipitatii vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, exceptand regiunile sud-estice si local ce le sud-vestice, unde se vor incadra in normele climatologice", au precizat meteorologii.

A.G.

