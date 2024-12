Meteo: Cum va fi vremea in ultima zi din an si in noaptea de Revelion (Video)

Ultima zi din acest an va fi predominant frumoasa, dar rece. Cerul va fi variabil in estul si sud-estul tarii si senin in celelalte zone.

Dimineata va fi ger in nord si centru, iar la pranz temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -6 si 2 grade Celsius.

Se vor inregistra -4 grade la Brasov, -3 la Suceava, Galati si Constanta, -2 grade la Iasi, -1 la Craiova si Cluj Napoca, 0 la Baia Mare si 1 grad Celsius la Timisoara.

Noaptea de Revelion se anunta senina in toata tara, vantul va sufla moderat, insa va fi ger in Maramures, Transilvania, Moldova si in zonele de deal din Muntenia, Oltenia si Crisana.

Spre dimineata se anunta temperaturi cuprinse intre -14 si -5 grade, mai scazute in depresiunile Carpatilor Orientali, pana la -19 grade. Izolat se va semnala ceata cu depunere de chiciura.

In Bucuresti joi vremea va fi frumoasa, dar rece. Cerul va fi variabil ziua iar maxima la pranz nu va trece de 0 grade. In noaptea dintre ani cerul va fi senin insa va fi ger: se vor inregistra -8...-6 grade.

Vineri, in prima zi din 2016, vremea va fi in continuare rece, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in restul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre -7 si 3 grade, iar cele minime intre -13 si -4 grade.

