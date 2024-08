Meteo: Dimineata inecata in ceata, amiaza calda si placuta

Ziua de miercuri va debuta cu ceata deasa in aproape jumatate din judetele tarii, dar pe parcurs ea se va risipi, iar amiaza va fi placuta si calda in majoritatea regiunilor tarii.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis cinci avertizari cod galben de ceata si vizibilitate scazuta pentru 22 de judete si municipiul Bucuresti, dintre care doua au expirat in jurul orei 9:00.

Intre orele 6:50 si 12:00, pe spatii relativ extinse, in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Bacau, Neamt, Vaslui, Vrancea si Galati, inclusiv pe drumul european E 85 se va semnala ceata, cu vizibilitate redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, insotita izolat de burnita.

Intre orele 6:50 si 10:50, se va semnala ceata, cu scaderea vizibilitatii, pe arii relativ extinse din judetele Dolj, Gorj, Valcea si Olt.

Alte avertizari de ceata si vizibilitate scazuta, insotite izolat de burnita, vizeaza arii extinse din judetele Teleorman, Giurgiu si Ilfov, inclusiv municipiul Bucuresti si local in judetele Ialomita, Calarasi si Buzau, intre orele 6:00 si 10:00, drumurile europene, autostrada A3 si zonele joase din judetul Cluj, inclusiv municipiile Cluj-Napoca, Dej si Turda, intre orele 5:50 si 8:50.

Dupa pranz, vremea va fi in general frumoasa si calda cu precadere la deal si la munte. Cerul va fi variabil, iar pe arii restranse, in Crisana, Banat, vestul Olteniei si izolat in rest, vor cadea ploi slabe.

Maximele vor urca destul de mult pentru aceasta perioada a anului. La Arad si Timisoara vor fi 17 grade, la Satu Mare 14 grade, la Cluj Napoca 9 grade, la Craiova 12 grade, la Brasov 11 grade, la Giurgiu 13 grade, la Constanta 14 grade, la Galati 12 grade, la Iasi 19 grade, iar la Suceava 8 grade Celsius.

In Capitala, cerul va fi variabil, vantul va bate slab, iar maxima la amiaza va atinge 14 grade Celsius.

