Meteo: Dup-atata frig si ploaie, iar s-arata soarele

Vremea se mentine rece, miercuri, in sudul si estul tarii, in timp ce in celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru sfarsit de octombrie.

Cativa nori aducatori de ploaie mai strang randurile in Oltenia si Muntenia si izolat in Dobrogea si sudul Banatului. Ninsori slabe ar putea sa mai apara doar in zonele inalte, in Carpatii Meridionali si in Muntii Banatului. In rest, maximele pot ajunge si pana la 14 grade Celsius.

In Bucuresti se anunta o zi mohorata. Soarele nu face parte din tabloul meteo al zilei si, dupa o dimineata rece, cu 3-4 grade in termometre, mercurul nu trece de 8-9 grade la amiaza.

La munte mai ninge izolat, insa vantul pierde din putere. Meteorologii prognozeaza 8 grade la Predeal, la Paltinis 6 grade, la Semenic 3 grade, iar la Stana de Vale 8 grade.

In vestul tarii, vremea schimba foaia. Maximele de miercuri trec de 10 grade si urca chiar pana la 14 grade in Maramures, la Baia Mare. Cativa stropi de ploaie ar putea sa apara doar in sudul Banatului.

Ceva mai rece va fi in sudul tarii. Ziua debuteaza cu ceata si amiaza nu aduce mai mult de 7 grade la Craiova si Alexandria, 9 grade la Pitesti si Buzau si 10 grade la Calarasi.

In Dobrogea, tabloul termic este similar: 12 grade in Constanta si 11 grade la Tulcea la amiza, insa vantul este ceva mai sprinten.

In Moldova, temperaturile sunt mai mici decat cele normale pentru aceasta data din calendar: 10 grade la Galati, 9 grade la Iasi, 7 grade la Piatra Neamt si 6 grade la Suceava.

Ziua de joi va fi la fel de mohorata, insa temperaturile mai castiga cateva grade si in regiunile intercarpatice termometrele vor arata pana la 15, chiar 16 grade.

Dupa o perioada rece si dupa ninsoarea din weekend, se arata soarele si in Bucuresti. Meteorologii anunta o zi placuta de toamna, cu vant domol si maxime de pana la 13 grade.

