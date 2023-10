Meteo: E ultimul weekend din octombrie, dar soarele straluceste inca

Weekendul se anunta destul de placut pentru aceasta perioada din an. Totusi, nu scapam de ceata de dimineata.

In schimb, sambata vom avea maxime de 20 grade in Moldova, 24 in Maramures, 25 in Crisana, 25 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 23 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, sambata, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maxima ajunge la 22 de grade Celsius.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 20 grade

Oradea: 23 grade

Constanta: 18 grade

Suceava: 17 grade

Baia Mare: 23 grade

Cluj-Napoca: 23 grade

Pitesti: 21 grade

Sibiu: 23 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 16 grade

Arad: 23 grade

Ploiesti: 18 grade

Timisoara: 24 grade

Craiova: 22 grade

Drobeta-Turnu Severin: 23 grade

Giurgiu: 21 grade

Targu Mures: 22 grade

Mercurul din termometre va ajunge duminica la maxime de 23 grade in Moldova, 23 in Maramures, 24 in Crisana, 24 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 24 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.

In Capitala, duminica, termometrele vor indica o temperatura maxima de 23 de grade Celsius, insa iar va fi iar ceata.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 19 grade

Oradea: 23 grade

Constanta: 18 grade

Suceava: 19 grade

Baia Mare: 21 grade

Cluj-Napoca: 21 grade

Pitesti: 22 grade

Sibiu: 22 grade

Iasi: 18 grade

Galati: 17 grade

Arad: 23 grade

Ploiesti: 19 grade

Timisoara: 24 grade

Craiova: 22 grade

Drobeta-Turnu Severin: 23 grade

Giurgiu: 21 grade

Targu Mures: 21 grade

Vezi cum va fi vremea pana pe 3 noiembrie.

Ads