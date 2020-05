Meteo: Furtuni si praf saharian peste Romania. In unele zone vor fi 30 de grade, in altele maxim 15

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari de tip cod galben de vant puternic si vreme rea . Astfel, ANM a emis o atentionare de tip cod galben, valabila aproape toata ziua de marti. Codul galben intra in vigoare dimineata, la ora 09:00, si expira la ora 23:00.Insa ANM a anuntat ca, totodata, o masa de aer incarcata cu particule de praf saharian va incepe sa circule, din seara de luni, dinspre nordul Africii catre Europa, inclusiv in Romania, unde acest fenomen va putea fi observat in zonele si intervalele in care va ploua si praful se va depune.Acest val va aduce si temperaturi ridicate in unele zone.maximele vor ajunge la 30 de grade in Moldova, Dobrogea si Muntenia, la 15 in Maramures, 19 in Crisana, 24 in Transilvania si Banat, 29 in Oltenia.In Bucuresti, marti, vom avea 29 de grade, iar cerul va fi plin de nori.21 grade16 grade27 grade22 grade15 grade18 grade26 grade21 grade26 grade29 grade17 grade29 grade18 grade27 grade24 grade28 grade20 grademaximele scad simtitor, dar nu se mai anunta averse. Vor fi 21 grade in Moldova, 20 in Maramures, 26 in Crisana, 27 in Oltenia si Banat, 25 in Muntenia si 21 in Dobrogea.In Capitala se anunta 24 de grade.22 grade22 grade14 grade19 grade17 grade22 grade22grade23 grade21 grade22 grade26 grade22 grade27 grade24 grade25 grade27 grade23 gradeA.G.