Meteo: Furtunile matura aproape toata tara. Marti ploile continua si se face frig

Vremea este destul de capricioasa in ultima luna de primavara. Furtunile matura aproape toata tara la inceputul acestei saptamani si marti se face si mult mai frig, temperaturile coborand in cu 4-5 grade.
Meteorologii au si emis duminica o avertizare de ploi si furtuni valabila pana marti la ora 23:00.
Mai mult, luni, pana la ora 10:00, este in vigoare o avertizare cod galben de ceata in judetul Constanta, local vizibilitatea scazand sub 200 m si izolat sub 50 m, inclusiv pe Autostrada Soarelui.
Luni ploua in aproape toata tara. Maxima in Capitala va fi de 21 de grade, insa soarele nu prea se va vedea de nori si vor fi si furtuni.
Bucuresti: 21 grade Celsius
Arad: 18 grade Celsius
Botosani: 18 grade Celsius
Cluj-Napoca: 18 grade Celsius
Craiova: 18 grade Celsius
Constanta: 20 grade Celsius
Iasi: 16 grade Celsius
Ramnicu Valcea: 20 grade Celsius
Sibiu: 18 grade Celsius
Sulina: 16 grade Celsius
Nici marti sa nu lasam umbrelele acasa. Doar in Arad si Cluj nu va ploua, insa cerul va fi mai mult noros si temperaturile coboara cu cateva grade.
Bucuresti: 16 grade Celsius
Arad: 13 grade Celsius
Botosani: 13 grade Celsius
Cluj-Napoca: 13 grade Celsius
Craiova: 16 grade Celsius
Constanta: 16 grade Celsius
Iasi: 16 grade Celsius
Ramnicu Valcea: 16 grade Celsius
Sibiu: 14 grade Celsius
Sulina: 16 grade Celsius
A.S.