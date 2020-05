Meteo: Inca nu scapam de ploi

Ziare.

Luni a intrat in vigoare si o informare meteo de vreme rea, valabila pentru cea mai mare parte a tarii.In acest interval, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.Detalii aici - Informare meteo de vreme rea in aproape toata tara: Vor fi averse, descarcari electrice, vijelii si grindina Marti se anunta ploi in aproape toata tara. Temperaturile maxime pe regiuni vor arata astfel: 21 de grade in Moldova, Banat, Dobrogea si Muntenia, 20 in Transilvania, Crisana si Oltenia, iar in Maramures vor fi 19 grade.In Capitala, marti, se anunta o maxima de 20 de grade Celsius, insa cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice.14 grade19 grade18 grade16 grade18 grade17 grade17 grade16 grade17 grade21 grade19 grade18 grade19 grade19 grade19 grade20 grade18 gradeNici miercuri nu scapam de ploi, fiind anuntate averse in toata tara. Temperatura maxima va fi de 19 grade in Moldova, Maramures si Dobrogea, 21 de grade in Transilvania, Oltenia si Muntenia, iar 22 de grade va fi temperatura maxima in Crisana si Banat.Miercuri, in Bucuresti vor fi ploi si o temperatura maxima de 19 grade Celsius.13 grade20 grade17 grade16 grade19 grade18 grade18 grade15 grade17 grade19 grade21 grade19 grade21 grade20 grade21 grade19 grade18 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 7 iunie