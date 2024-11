Meteo: Mai scapam de ploi si se incalzeste, dar in weekend vom avea iar nevoie de umbrele

Ploile care ne-au tot insotit in ultimele zile in sfarsit se retrag joi din unele zone ale tarii iar temperaturile urca cu unul-doua grade.

Astfel, nu va mai ploua in Dobrogea, Moldova, Oltenia si Banat, anunta meteorologii. Maxima zilei de joi va fi de 26 de grade Celsius si se va inregistra in Banat. Cald va fi si in Transilvania, regiune pentru care meteorologii au anuntat o maxima de 25 de grade Celsius.

Aproape la fel de cald va fi si in Oltenia, Muntenia si Maramures, unde temperaturile vor urca pana la 24 de grade Celsius.

In Bucuresti, va fi soare si temperaturile vor ajunge si chiar depasi 22 de grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de joi, in cateva orase ale tarii:

Bucuresti: 22 grade Celsius

Arad: 24 grade Celsius

Botosani: 19 grade Celsius

Cluj-Napoca: 22 grade Celsius

Craiova: 23 grade Celsius

Constanta: 18 grade Celsius

Iasi: 22 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 22 grade Celsius

Sibiu: 22 grade Celsius

Sulina: 16 grade Celsius

Vineri, ploile se grupeaza in Transilvania si Muntenia si se incalzeste in toata tara. Maxima zilei va fi de 27 de grade Celsius, temperatura care se va inregistra in vestul tarii.

Cald va fi si in Maramures si Transilvania (26 de grade), dar si in sud, unde sunt anuntate 25 - 26 de grade. Un pic mai racoare va fi in estul tarii.

In Capitala, vineri vor fi 23 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil.

Iata temperaturile maxime de vineri, in cateva orase ale tarii:

Bucuresti: 23 grade Celsius

Arad: 26 grade Celsius

Botosani: 21 grade Celsius

Cluj-Napoca: 23 grade Celsius

Craiova: 24 grade Celsius

Constanta: 17 grade Celsius

Iasi: 22 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 23 grade Celsius

Sibiu: 23 grade Celsius

Sulina: 16 grade Celsius

Din pacate, sambata vine cu ploi, singurele regiuni ocolite de acestea fiind Banat si Crisana.

Temperaturile vor urca, sambata, pana la 28 de grade in sudul si vestul tarii, dar vor cobori in Moldova si Dobrogea pana la 20 - 21 de grade cel mult.

