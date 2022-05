Meteo: Martisor mohorat, cu ploi si lapovita

Prima zi a lunii martie vine cu vreme frumoasa doar in regiunile intracarpatice, acolo unde si temperaturile se anunta generoase. In rest, insa, tabloul meteo va fi mohorat, iar norii si lapovita vor dicta agenda zilei.

Maximele anuntate de meteorologi pentru 1 martie vor fi cuprinse intre 3 grade in Moldova si 16 grade in Banat.

In Bucuresti, sambata va fi mai cald decat ar fi normal pentru prima zi din martie. Daca dimineata nu vor fi mai mult de 2-3 grade Celsius, amiaza vine cu maxime de 9 grade. Cerul va fi insa mai mult innorat, iar norii ar putea lasa si cativa stropi de ploaie.

In regiunile de la vest de arcul carpatic, se anunta vreme frumoasa si foarte calda pentru aceasta perioada a anului.

Vor fi maxime 15 grade, chiar 16 grade la Timisoara si Resita. Cu totul izolat, dimineata, in zonele joase de relief va fi ceata.

In sud, norii troneaza pe cer si temporar va ploua. Vor fi 14 grade la Drobeta Turnu Severin, Targu Jiu si Ramnicu Valcea si 12 grade la Craiova, Giurgiu, Calarasi si Ploiesti si 10 grade in Buzau.

Peisajul termic va fi similar si in Dobrogea. Se vor inregistra 9 grade la Tulcea si 11 grade la Constanta.

In Moldova, Martisorul aduce valori cuprinse intre 6 si 8 grade, dar si mai mici, pana spre 3 grade, in nord si mai mari, pana spre 10 grade, in sudul regiunii. Dimineata va fi ceata si temporar va ploua. In nordul regiunii, se va inregistra lapovita.

Duminica, soarele dispare din tabloul meteo. Va ploua in toate regiunile, insa valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului, cu valori de pana la 14 grade.

