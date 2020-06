Meteo: Ne asteapta o saptamana ploioasa, cu vijelii si grindina

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica in regiunile vestice, nord-vestice, local in cele centrale si sudice, precum si in zonele de munte, iar luni, 8 iunie, indeosebi in vestul si nordul teritoriului. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 20 litri/mp, iar pe arii restranse 30 litri/mp.ANM avertizeaza ca pe tot parcursul saptamanii (8-14 iunie) gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat in majoritatea regiunilor.din nord-vestul tarii se vor afla pe parcursul zilei de duminica sub o atentionarePotrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 7 iunie, ora 13:00 - 7 iunie, ora 21:00, in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential.Cantitatile de apa vor depasi 25 -30 de litri/mp si izolat 40 de litri/mp.Judetele afectate in totalitate de avertizarea ANM sunt: Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Bihor si Arad, iar partial, Alba si Hunedoara.Vremea va fi instabila si in Capitala pe parcursul urmatoarelor zile, cu averse, vant si descarcari electrice, dar mai calda decat in mod normal la aceasta data.Conform prognozei speciale emise de ANM, in intervalul 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in cursul zilei de duminica, cand probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului va fi ridicata.In intervalul mentionat, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data. Temperaturile maxime vor fi de 29 -30 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 15 grade.