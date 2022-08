Meteo: Ne asteapta un weekend ploios

Acest sfarsit de saptamana nu vine cu vreme prea frumoasa. Desi temperaturile vor fi destul de ridicate, se vor inregistra averse si descarcari electrice in mare parte din tara.

Precizam ca o informare de vremea rea valabila pentru toata tara este in vigoare pana duminica, la ora 10:00.

Sambata aduce ploi in toata tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 26 in Crisana, 27 in Transilvania, 26 in Banat, 27 in Oltenia, 27 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.

In Capitala, sambata, temperatura maxima va fi de 26 de grade, insa cerul va fi temporar noros, cu averse si descarcari electrice. Noaptea vor fi 14 grade Celsius.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 23 grade

Oradea: 24 grade

Constanta: 20 grade

Suceava: 23 grade

Baia Mare: 25 grade

Cluj-Napoca: 24 grade

Pitesti: 26 grade

Sibiu: 24 grade

Iasi: 24 grade

Galati: 27 grade

Arad: 24 grade

Ploiesti: 25 grade

Timisoara: 24 grade

Craiova: 25 grade

Drobeta-Turnu Severin: 24 grade

Giurgiu: 26 grade

Targu Mures: 24 grade

Duminica, in Bucuresti, vremea va fi la fel de mohorata: cer temporar noros, averse si descarcari electrice.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 25 grade

Oradea: 26 grade

Constanta: 23 grade

Suceava: 22 grade

Baia Mare: 26 grade

Cluj-Napoca: 26 grade

Pitesti: 26 grade

Sibiu: 26 grade

Iasi: 26 grade

Galati: 27 grade

Arad: 26 grade

Ploiesti: 26 grade

Timisoara: 26 grade

Craiova: 27 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 28 grade

Targu Mures: 27 grade

