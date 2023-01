Vremea se raceste semnificativ in majoritatea zonelor, in special in estul tarii.

Precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si chiar ninsoare, si vor acoperi arii largi din sudul si estul tarii, informeaza ANM.

Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si pe arii restranse, mai ales in Muntenia, 30...40 l/mp. Dimineata va ninge cu precadere in Moldova, estul Transilvaniei si la munte, iar dupa amiaza zapada va acoperi si Muntenia, precum si nordul si estul Olteniei. In schimb, in Dobrogea va ploua, ninsorile urmand sa apara local pe parcursul noptii. Pe alocuri se va semnala ceata.

Vantul va sufla slab si moderat in sud-estul tarii, dar pe alocuri va cunoaste intensificari, putand atinge la rafala viteze de circa 55 km/h.

Temperaturile maxime vor oscila intre -7 grade in nordul Moldovei si 7 grade in vestul Transilvaniei.

Maximele in marile orase:

Arad: 3 grade

Brasov: 4 grade

Cluj Napoca: 5 grade

Constanta: 5 grade

Craiova: 4 grade

Giurgiu: 2 grade

Iasi: -5 grade

Satu Mare: 4 grade

Sibiu: 3 grade

Suceava: -6 grade

Timisoara: 5 grade

In Bucuresti, ziua de miercuri va aduce ninsori si vant aprig. Cerul se va mentine acoperit pe parcursul intregii zile, iar maxima la amiaza nu va depasi 3 grade Celsius.

