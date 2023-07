Meteo: Noiembrie cu temperaturi de decembrie

Vremea continua sa se raceasca, iar temperaturile inregistrate in aceste zile sunt asemenatoare celor din luna decembrie.

Cerul va fi variabil duminica, cu innorari mai ales in regiunile extracarpatice si la munte. Va ninge slab, local in zona montana si in Moldova, iar izolat vor fi precipitatii mixte in Dobrogea, Muntenia si Oltenia.

Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade.

Si in In Bucuresti vremea se va mentine rece. Cerul va avea innorari si vor fi conditii de precipitatii slabe. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jur de 6 grade.

Inceputul de saptamana va fi la fel de rece. Cerul va fi variabil luni, cu innorari trecatoare si izolat fulguieli la munte. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 8 grade, iar cele minime intre -8 si 1 grad. in zonele joase, pe arii restranse va fi ceata.

