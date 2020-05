Meteo: Nu scapam de ploi nici in prima zi din iunie

Ziare.

com

se mentin ploile. Vor fi 24 de grade in Moldova, 20 in Transilvania, 16 in Maramures, 19 Crisana, 20 in Banat, 23 in Oltenia, 25 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 24 de grade.Duminica,, maxima va fi de 24 de grade.16 grade16 grade22 grade16 grade13 grade17 grade21 grade17 grade22 grade24 grade18 grade22 grade19 grade21 grade21 grade22 grade17 gradeSi, in prima zi de vara, vremea va fi racoroasa in aproape toata tara. Cerul va fi temporar noros si va ploua in mai multe regiuni. Sunt asteptate si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, iar la munte si in sud-estul tarii va prezenta intensificari.Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 si 23 de grade, mai ridicate, spre 25 de grade, local in estul Munteniei si in sudul Modovei.In, cerul va fi variabil la inceputul zilei, apoi apar norii. Dupa-amiaza vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade.13 grade19 grade18 grade14 grade18 grade17 grade19 grade15 grade16 grade18 grade19 grade19 grade19 grade19 grade21 grade20 grade17 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 7 iunie