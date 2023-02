Meteo: O zi cu putin soare si apoi revin frigul si ploile

Usor, usor soarele o sa inceapa sa ne si incalzeasca. Temperaturile cresc putin, dar tot se mai anunta nori si averse in unele zone.

Vineri vor fi 25 grade in Moldova, unde se anunta si ploi. Se vor inregistra maxim 21 de grade in Maramures, 23 in Crisana, Transilvania si Banat, 24 in Oltenia si Muntenia si 22 in Dobrogea.

In Capitala se anunta nori si 21 de grade ziua, in timp ce noaptea se vor inregistra 8 grade.

Iata maximele prognozate pentru vineri in alte orase din tara:

Brasov: 21 grade

Oradea: 22 grade

Constanta: 20 grade

Suceava: 23 grade

Baia Mare: 19 grade

Cluj-Napoca: 22 grade

Pitesti: 22 grade

Sibiu: 21 grade

Iasi: 23 grade

Galati: 22 grade

Arad: 22 grade

Ploiesti: 22 grade

Timisoara: 22 grade

Craiova: 22 grade

Drobeta-Turnu Severin: 23 grade

Giurgiu: 19 grade.

In schimb, pentru sambata meteorologii anunta ploi. Maximele vor fi de 23 de grade in Moldova, 15 in Maramures, 16 in Crisana, 18 in Banat, 19 in Transilvania, 24 in Oltenia si Muntenia si 23 in Dobrogea.

In Capitala nu se schimba prea multe. Vor fi tot 21 de grade ziua, dar noaptea se anunta 9 grade.

Iata maximele prognozate pentru sambata in alte orase din tara:

Brasov: 18 grade

Oradea: 14 grade

Constanta: 21 grade

Suceava: 12 grade

Baia Mare: 14 grade

Cluj-Napoca: 17 grade

Pitesti: 22 grade

Sibiu: 18 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 21 grade

Arad: 17 grade

Ploiesti: 21 grade

Timisoara: 19 grade

Craiova: 23 grade

Drobeta-Turnu Severin: 24 grade

Giurgiu: 22 grade.

Duminica se racoreste din nou si vin ploile.

In Capitala se vor inregistra 17 grade ziua si 8 noaptea.

Iata maximele prognozate pentru duminica in alte orase din tara:

Brasov: 15 grade

Oradea: 18 grade

Constanta: 18 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 17 grade

Pitesti: 17 grade

Sibiu: 16 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 18 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 17 grade

Timisoara: 18 grade

Craiova: 17 grade

Drobeta-Turnu Severin: 17 grade

Giurgiu: 22 grade.

