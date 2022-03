Meteo: Planuri pentru weekend? Cum va fi vremea

Sfarsitul saptamanii vine cu vreme mai calda decat ar fi normal pentru aceasta data din calendar. Meteorologii anunta maxime cuprinse intre minus 1 grad in depresiuni si in jur de 10-11 grade, local in Banat si in dealurile sudice.

Ziua debuteaza cu ceata in Bucuresti. Dupa o dimineata cu minus 4 grade in termometre, amiaza vine cu soare si valori de 3-4 grade Celsius.

Turistii care se afla duminica la munte vor avea parte de vreme frumoasa. Se vor inregistra 6 grade la Paltinis, Sinaia, Stana de Vale, 2 grade la Semenic, minus 1 grad pe Ceahlau Toaca. In special dimineata si noaptea pe vai si in depresiuni va fi ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari pe creste.

La vest de Carpati, se anunta ceata cu depunere de chiciura. Izolat si trecator va fulgui sau va burnita. La deal, va fi vreme buna: maximele in depresiunile transilvane ajung la 10-11 grade in sudul Banatului si in Dealurile de Vest.

Tabloul termic este similar si in sud, cu 8-9 grade la Ramnicu Valcea. La ses, peisajul este intregit de nori si ceata si izolat burnita. Vor fi maxime de 6 garde la Drobeta Turnu Severin, 5 la Craiova, Giurgiu si Buzau si 4 la Calarasi.

In Dobrogea se incalzeste, iar soarele aduce 6 grade la Tulcea, dar si la Constanta.

Dupa ceata matinala din Moldova, valorile termice ajung la 6 grade la Galati, 4 la Bacau si Iasi, dar si la Suceava.

Luni, in zonele de deal si de munte vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta data calendaristica. In schimb, in zonele joase norii acopera temporar cerul si mai ales dimineata va fi ceata asociata trecator si izolat cu burnita sau fulguieli.

Ads