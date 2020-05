Meteo: Ploi, vant, dar si 34 de grade

Ziare.

com

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dupa amiaza, o informare de vant puternic pentru toata tara si o atentionare de tip cod galben, tot de vant, pentru 28 de judete.Astfel, informarea meteo intra in vigoare de la ora 23:00 si expira joi, tot la 23:00, iar codul galben de vant intra in vigoare joi la ora 06:00 si expira la ora 23:00 si vizeaza 28 de judete.Pentruse anunta furtuni in aproape toata tara, exceptie facand Dobrogea si Oltenia, unde vor fi 32 de grade si, respectiv, 31. Vor mai fi maxime de 32 de grade in Moldova, 27 in Maramures, 28 in Crisana, 30 in Transilvania, 29 in Banat si 33 in Muntenia.In Capitala, maximele ajung la 31 de grade.27 grade27 grade26 grade27 grade23 grade27 grade31 grade28 grade29 grade32 grade28 grade31 grade29 grade31 grade30 grade32 grade28 gradese anunta ploi in vestul si centrul tarii. Mercurul din termometre va ajunge la 27 de grade in Moldova si Maramures, 30 in Crisana si Dobrogea, 32 in Transilvania si Muntenia, 31 in Banat, 34 in Oltenia.In Capitala, maximele ajung la 31 de grade.29 grade26 grade20 grade18 grade25 grade29 grade29 grade30 grade23 grade29 grade28 grade29 grade30 grade34 grade31 grade33 grade29 gradeA.G.