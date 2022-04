Meteo: Ploile acopera toata tara

Vremea continua sa se raceasca, in special in partea de vest si de nord a tarii. Ploile vor acoperi zone din ce in ce mai intinse, iar pe crestele montane isi vor face aparitia lapovita si ninsoarea.

Vantul va fi destul de agitat, in special la munte. Presiunea atmosferica va creste usor.

Maximele vor urca pana la 6 grade la Oradea, Timisoara, Cluj Napoca si Sibiu, dar ceva mai sus in Moldova, unde se vor inregistra 8 grade la Suceava, in timp ce in Muntenia si in Dobrogea maximele vor urca si pana la 13-15 grade Celsius.

La Brasov vor fi 5 grade, la Craiova 10 grade, la Ploiesti 11 grade, la Iasi 11 grade, iar la Constanta 15 grade.

In Capitala cerul va fi temporar noros, favorabil ploii slabe, iar vantul va sufla moderat ziua si slab noaptea. Maximele vor urca pana la 12 grade Celsius.

Si la munte vremea se va raci. Cerul va fi temporar noros si local, mai ales ziua, vor cadea precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla in general moderat, cu intensificari in zona inalta.

