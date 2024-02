Meteo: Prea cald pentru iubitorii zapezii

Sambata, vremea se mentine prea calda pentru finalul de an. Nu va ninge nici macar la munte, iar maximele vor ramane peste zero.

In vestul, nordul si centrul tarii, cerul se va mentine mai mult noros, in timp ce in restul tarii innorarile vor fi temporare.

Precipitatiile vor fi slabe si vor cadea izolat. La munte se vor semnala precipitatii mixte.

Nici vantul nu va bate cu putere, iar intensificari vor aparea doar pe la munte. In schimb, dimineata si seara vor fi conditii de ceata, asociata cu burnita.

La Oradea vor fi 6 grade, la Timisoara 7 grade, la Cluj 2 grade, la Craiova 10 grade, la Brasov 3 grade, la Bacau 13 grade, la Iasi 10 grade, ca si la Constanta.

Si in Bucuresti vremea se va mentine neobisnuit de calda pentru aceasta perioada a anului. Cerul va fi temporar noros, iar maxima la amiaza va fi de 9 grade Celsius.