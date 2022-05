Meteo: Primavara capricioasa - vreme calda, dar nu scapam de ploi

Sfarsitul de saptamana vine cu vreme calda, demna de luna aprilie, insa ploile pun stapanire pe majoritatea regiunilor.

Temperaturile sunt in crestere, vineri, cand meteorologii anunta maxime de pana la 19-20 de grade, valori de altfel normale pentru aceasta data din calendar.

Chiar daca se incalzeste, vestile nu sunt tocmai bune pentru ca, treptat, norii strang randurile si vor lasa ploi mai intai in regiunile nordice, iar pana spre seara ploile vor curpinde vestul, sud-vestul si centrul tarii.

In Capitala, prima jumatate a zilei se anunta frumoasa, cu soare si maxime de pana la 19 grade Celsius. Spre dupa-amiaza, insa, se innoreaza si, temporar, ploile apar in peisajul meteo.

In regiunile intercarpatice, ziua de vineri este calda, insa instabila. Ploile contureaza tabloul termic, iar in Banat si in Crisana si vantul prinde putere. Maximele se vor situa in jurul valorii de 15 grade, chiar 16 grade la Sibiu.

Ploile nu lipsesc nici in sudul tarii, unde norii se mentin consistenti. In Muntenia, insa, soarele va fi mai generos, iar ploi razlete sunt posibile doar spre seara. Meteorologii anunta pentru vineri 16-17 grade in Oltenia, in timp ce in Muntenia ating valori de 19-20 de grade.

O zi cu temperaturi de primavara va fi si in Dobrogea. Ploile apar abia spre seara, iar maximele prognozate pentru vineri ajung la 16 grade la Constanta si 19-20 de grade la Tulcea.

Nordul Moldovei va fi cuprins de nori, insa in restul regiunii razbat si cateva raze de soare. Valorile maxime cresc de la 15-16 grade la Suceava si Botosani, la 17 grade la Bacau, Iasi si Vaslui si pana la 18-19 de grade la Focsani si Galati.

Aici, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting cod galben de ceata, valabila pana la ora 11:00, in opt judete din Moldova.

Potrivit ANM, intre orele 8:00 si 11:00, in judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Suceava, Neamt, Bacau si Vrancea se va semnala ceata cu vizibilitate redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Tendinta de incalzire a vremii se mentine si sambata. In vest, centru si nord va ploua, dar in sud si sud-est va fi mai mult soare. Temometrele vor aduna, generos, maxime de pana la 22 de grade Celsius.

