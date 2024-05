Meteo: Saptamana incepe cu vreme buna. De joi, vin ploile

Saptamana vine fara modificari mari de temperaturi, care vor ramane in continuare placute, la fel ca in ultimele zile.

Cel mai frumos va fi in Transilvania, unde va fi soare si se vor inregistra temperaturi destul de ridicate. Temperaturi placute vor fi si in sudul, estul si nord-estul tarii, insa in aceste regiuni cerul va fi mai mult acoperit de nori, fiind anuntata si ceata. De joi, va ploua insa in mai toata tara.

"Suntem sub un camp de presiune atmosferica ridicata la nord-est de Romania, de aceea, are loc o divizare a tarii din punct de vedere meteorologic in regiunile despartite de Carpati.

In Muntenia, Oltenia, Dobrogea si Moldova vom avea o panza de nori josi aproape permanenta, ceata dimineata, persistenta pana spre orele pranzului, izolat burnita si ploaie slaba", a declarat la Realitatea TV meteorologul Elena Corduneanu.

In ceea ce priveste temperaturile, acestea se vor incadra in limitele normale ale perioadei: 10 - 17 grade, cu 8-9 grade Celsius in depresiuni, a mai spus meteorologul.

Pana miercuri, vremea va fi in general frumoasa, cu deosebiri mici de la o zi la alta. De joi, insa, "vom avea parte de o extindere a ploilor in toata tara, dar nu vor fi foarte insemnate cantitativ".

Soarele va fi mai scump la vedere, fiind acoperit de nori in mai toata tara. Temperaturile vor scadea usor, maximele situandu-se intre 8-13 grade, normale pentru aceasta perioada. Catre sfarsitul saptamanii, va ploua slab in toata tara.

La munte, in urmatoarea saptamana, vor fi ninsori slabe si lapovita.

Citeste in continuare si ce temperaturi sunt anuntate pentru fiecare regiune si principalele orase, in prima parte a saptamanii:

Luni, soarele va incalzi mai mult vestul tarii, aducand o maxima de 17 grade Celsius in Banat si Crisana. Se pot inregistra 16 grade Celsius in Muntenia si Oltenia (unde este anuntata ceata).

Temperaturile pot urca pana la 15 grade Celsius in Maramures si Transilvania si pana la 14 in Dobrogea si Moldova.

In Capitala, cerul va fi mai mult noros. Maxima e insa una placuta: 14 grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de luni in cateva orase ale tarii:

Arad: 16 grade Celsius

Botosani: 12 grade Celsius

Brasov: 12 grade Celsius

Cluj-Napoca: 12 grade Celsius

Craiova: 14 grade Celsius

Constanta: 13 grade Celsius

Iasi: 13 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 15 grade Celsius

Sibiu: 13 grade Celsius

Sulina: 12 grade Celsius

Timisoara: 16 grade Celsius

Marti, in afara de Transilvania, vremea va fi inchisa. Ceata se va muta in Moldova, iar in Dobrogea va ploua. Cele mai mari temperaturi se vor inregistra in continuare in Banat si Crisana, regiuni pentru care ANM anunta o maxima de 17 grade Celsius.

Cu exceptia Moldovei, unde nu se vor depasi 14 grade Celsius, pentru restul regiunilor este anuntata o maxima de 15 grade.

In Bucuresti, va fi ceata dimineata, iar cerul va fi temporar noros. Maxima zilei ramane aceeasi: 14 grade Celsius.

Iata temperaturile maxime de marti in cateva orase ale tarii:

Arad: 16 grade Celsius

Botosani: 13 grade Celsius

Brasov: 13 grade Celsius

Cluj-Napoca: 13 grade Celsius

Craiova: 12 grade Celsius

Constanta: 14 grade Celsius

Iasi: 13 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 13 grade Celsius

Sibiu: 14 grade Celsius

Sulina: 13 grade Celsius

Timisoara: 15 grade Celsius

Miercuri, cu exceptia Crisanei si Maramuresului, in toate regiunile va ploua. Va ramane cald in Crisana, Transilvania si Maramures, unde se pot inregistra 16 grade. O maxima de 15 grade este anuntata pentru Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi cel mult 14 grade in Banat si 13 in Moldova.

In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros. Nu se vor depasi 13 grade Celsius, anunta ANM.

Iata temperaturile maxime de miercuri in cateva orase ale tarii:

Arad: 14 grade Celsius

Botosani: 10 grade Celsius

Brasov: 12 grade Celsius

Cluj-Napoca: 13 grade Celsius

Craiova: 12 grade Celsius

Constanta: 14 grade Celsius

Iasi: 11 grade Celsius

Ramnicu Valcea: 14 grade Celsius

Sibiu: 13 grade Celsius

Sulina: 12 grade Celsius

Timisoara: 14 grade Celsius

Joi si vineri va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile vor fi mai mici cu doua-trei grade. Citeste cum va fi vremea pana la sfarsitul saptamanii.

