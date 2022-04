Meteo: Scapam de ger, dar se intorc ninsorile

Vremea se mentine rece, chiar geroasa noaptea si dimineata, in majoritatea regiunilor. Totusi, maximele mai castiga cateva grade in termometre si vantul nu mai este vineri asa de agitat.

De altfel, a expirat si avertizarea de ger emisa de meteorologi. In a doua zi a anului, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in sud-estul tarii si in zonele de munte, unde doar cu totul izolat va fulgui.

In Bucuresti, ziua debuteaza cu minus 13 grade in termometre si fulguieli usoare. Amiaza vine cu valori de minus patru grade.

Nici la munte nu mai e asa frig ca in ultimele zile. Vor fi 2 grade la Paltinis, 1 grad la Sinaia, -1 grad la Stana de Vale, -2 grade la Predeal si Semenic si -5 la Ceahlau Toaca. Ninsorile apar din cand in cand in tabloul meteo, mai ales pe masivele inalte.

Sambata, temperaturile continua sa creasca, iar maximele anuntate de meteorologi pleaca de la -2 grade in estul Transilvaniei, insa in Delta Dunarii la amiaza se ating si valori de 6 grade cu plus. Apar insa ninsori in Maramures, Transilvania si zonele montane, dar si lapovite sau ploi in restul teritoriului, ceea ce favorizeaza aparitia poleiului la nivel local. In Oltenia, vantul este ceva mai alert.

In Bucuresti, soarele se ascunde dupa nori si va ninge usor. Gerul se mai domoleste, astfel incat maximele vor fi de 0 grade.

Duminica va ninge in vest, centru si nord si pe arii restranse in restul tarii. Meteorologii anunta, mai ales pentru prima parte a zilei, lapovite si ploi in vestul si in sudul tarii ce mai pot favoriza depunerea de polei. Maximele sunt insa mai generoase si ajung pana la 6 grade cu plus.

