Meteo: Se incalzeste usor, dar nu suficient

Miercuri, vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada a anului, chiar daca se va incalzi usor. Doar in nord-vestul tarii temperaturile se vor incadra in mediile climatologice.

Cerul va fi mohorat si va ploua slab in majoritatea teritoriului, in special in sudul Banatului si Dobrogea, in timp ce in Moldova vor predomina precipitatiile sub forma de ninsoare.

Vantul va cunoaste intensificari, iar izolat se va produce polei.

De altfel, miercuri dimineata, meteorologii au emis doua atentionari cod galben de vant valabile pana la ora 14:00. Primul se refera la sudul judetului Sibiu (Valea Oltului), inclusiv municipiul Sibiu si zona Carpatilor Meridionali, regiuni unde vantul va bate cu viteza la rafala de peste 60 km/h, iar al doilea pentru judetul Caras-Severin, unde rafalele de vant vor depasi 70...80 km/h si izolat 90 km/h.

Maximele vor fi cuprinse intre -4 grade in Moldova si 11 grade in Dealurile de Vest.

In Bucuresti, ziua de miercuri va debuta cu ploi slabe si vant moderat, cu scurte intensificari. Maxima la amiaza nu va depasi 2 grade Celsius. Noaptea si dimineata vor fi conditii de ceata.

Joi, vremea va continua sa se incalzeasca usor, dar va continua sa ploua slab. Pe alocuri se va semnala burnita, iar la munte va fulgui.

Ads