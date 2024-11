Meteo: Se incalzeste usor, dar nu vedem soarele

Sambata, vremea se va incalzi usor, dar cerul va ramane acoperit de nori in cea mai mare parte a tarii, cu precadere in regiunile din nord si centru.

Precipitatiile vor cunoaste forme variate. In nordul Moldovei vor predomina ploile, in Maramures si in estul Transilvaniei vor fi precipitatii mixte, in timp ce la munte local va ninge slab. Izolat, se vor inregistra burnite sau ploi slabe.

Vantul va sufla slab pana la moderat, iar maximele nu vor depasi 9 grade Celsius.

La Arad si Timisoara vor fi 6 grade, la Satu Mare 5 grade, la Cluj Napoca 3 grade, la Craiova 8 grade, la Brasov 2 grade, la Giurgiu 8 grade, la Ploiesti 9 grade, la Constanta 7 grade, la Galati si la Iasi - 6 grade, iar la Suceava 8 grade Celsius.

In Capitala, cerul va fi noros, iar dimineata si seara vor fi conditii de ceata. Maxima la amiaza va fi de 8 grade Celsius.

