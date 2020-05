Meteo: Sfarsit de mai cu ploi

Ziare.

Astfel, pana duminica, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina.trebuie sa ne asteptam la furtuni cu descarcari electrice si la maxime de 20 grade in Moldova, Maramures, 23 in Crisana, Oltenia si Banat, 21 in Transilvania si Dobrogea, 22 in Muntenia.Si in Capitala vor fi 21 de grade.16 grade21 grade20 grade17 grade18 grade18 grade20 grade17 grade17 grade21 grade21 grade21 grade21 grade21 grade22 grade22 grade19 gradePentru, meteorologii anunta maxime de 23 grade in Moldova si Dobrogea, 18 in Maramures, 21 in Crisana, 20 in Transilvania, 22 in Banat, 24 in Oltenia si Muntenia.In Capitala va ploua si vor fi 22 de grade.17 grade19 grade19 grade17 grade17 grade18 grade21 grade18 grade18 grade23 grade19 grade21 grade20 grade22 grade22 grade22 grade19 gradeUltima zi a lunii mai,, vine tot cu furtuni. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 24 grade in Moldova si Oltenia, 17 in Maramures, 26 in Muntenia, 22 in Banat, 20 in Transilvania si 25 in Dobrogea.In Bucuresti vor fi 23 de grade.17 grade18 grade21 grade17 grade14 grade18 grade21 grade18 grade22 grade25 grade19 grade23 grade19 grade21 grade21 grade23 grade18 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 7 iunie A.G.