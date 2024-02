Meteo: Si afara ploua, ploua

Temperaturile continua si marti sa fie mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, insa norii strang randurile in toata tara. Ploile vor prefera, insa, regiunile estice si zonele montane.

Maximele prognozate de meteorologi pentru marti se vor incadra intre 5..6 grade in nordul extrem al Moldovei si 16..17 grade in sudul Olteniei si al Munteniei.

In Capitala, vremea se mentine calda. Din cand in cand, este posibil sa ploua slab, dar termometrele vor arata pana la 15 grade Celsius.

In regiunile intracarpatice se anunta o zi calda, chiar daca temperaturile scad usor. Soarele nu apare deloc in tabloul meteo, iar termometrele vor arata 7 grade la Miercurea Ciuc, 11-12 grade la Brasov, Sibiu si Cluj-Napoca, 13-14 grade la Bistrita, Baia Mare, Satu Mare, Oradea si Arad si chiar 15 grade la Timisoara.

Vremea este inchisa si in sud, insa aici ploile se mai raresc. Maximele ajung pana la 15 grade in toata Oltenia, in timp ce in Muntenia vor fi si valori mai mici - 13-14 grade la Buzau, Braila si Slobozia, dar si mai ridicate, 16-17 la Calarasi, Alexandria si Giurgiu.

In Moldova, insa, ploile pun stapanire pe toata regiunea. Norii aduc precipitatii in reprize, iar maximele ating 7-8 grade la Suceava, Botosani, Piatra Neamt, Iasi si Bacau, 9 grade la Vaslui si pana la 11-12 la Focsani si Galati.