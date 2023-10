Meteo: Toamna mohorata dimineata, insorita dupa-amiaza

Vremea va fi insorita si in general frumoasa, in cea mai mare parte a tarii, pe parcursul zilei de sambata, cu toate ca ziua a debutat cu ceata in toate judetele din Muntenia.

Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar unele innorari vor fi posibile in cursul noptii, in Estul tarii. Aici ar putea sa ploua slab sau sa fie burnita.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 5 si 14 grade, mai scazute in zonele cu ceata si mai ridicate in Vestul tarii. Minimele pleaca de la -6 grade, in depresiuni, si ajung la 7 grade Celsius, in sud-vestul tarii si pe litoral.

Vor fi 13 grade la Arad si Oradea si 14 la Timisoara, in timp ce la Satu-Mare temperaturile vor fi de cel mult 12 grade Celsius. 11 grade in termometre vor avea locuitorii din Giurgiu si Sibiu, iar la Cluj-Napoca si Constanta vor fi 10 grade.

La Craiova, Brasov, Pitesti si Ploiesti vor fi 9 grade, in timp ce, in Moldova, temperaturile vor fi si mai mici - 8 grade la Galati, 7 grade la Iasi, 6 la Bacau si doar 5 grade in termometre la Suceava.

Bucurestenii vor avea parte de ceata si vreme de toamna mohorata dimineata, insa dupa-amiaza va iesi soarele, iar mercurul din termometre va urca pana spre 10-11 grade Celsius. Pe timpul noptii, temperaturile din Capitala nu vor ajunge la pragul de inghet si nu vor cobori sub un grad Celsius.

La ora 9.00, temperaturile erau cuprinse intre -7 grade Celsius, la Miercurea Ciuc, si 9 grade, la Moldova Veche. In Capitala, termometrele aratau un grad la statia meteo din Baneasa si doua grade la cea din Filaret.

Avertizare meteo: Ceata deasa in mai multe judete

Administratia Nationala de Meteorologie a lansat o avertizare de ceata, sambata dimineata, fiind afectate, local, judetele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si pe arii relativ extinse judetele Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov (inclusiv municipiul Bucuresti), Giurgiu si Teleorman.

