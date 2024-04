Meteo: Ultima zi cu vreme buna - vin ploile in toata tara

Vremea se anunta mohorata, joi, cu cer mai mult innorat, vreme ploioasa, vant agitat si chiar ninsori in zonele montane.

Si mercurul isi mai pierde din avant si nu mai trece de 12 grade pe litoral si in nordul Moldovei. Ceva mai generoase se anunta maximele in vestul tarii, unde termometrele arata pana la 19 grade cu plus.

Spre seara, norii strang randurile si aduc ploi in toata tara, mai ales sub forma de aversa. Vantul prinde si el putere la munte, in Oltenia, local in Banat si in Muntenia.

In Bucuresti, meteorologii nu anunta mari schimbari fata de ziua precedenta. Soarele imparte cerul cu norii, vantul sufla moderat si maximele ating 18 grade. Pe seara, insa, ploile accesorizate cu tunete si fulgere isi fac aparitia in tabloul meteo.

In din interiorul arcului carpatic, va fi o zi calda, cu 3-4 grade peste valorile normale pentru aceasta data din calendar. Vor fi 13 grade in depresiuni si 18-19 grade in Campia de Vest si in sud-vestul Transilvaniei. Cerul va fi temporar noros si numai izolat vor fi averse slabe. Noaptea, insa, ploile revin in forta.

In sud, soarele se zareste prin nori, in special la pranz. Sunt prognozate 16 grade in Craiova, 14 in Pitesti, 16 grade la Buzau, 18 la Calarasi si 19 grade la Giurgiu.

In Moldova, pe alocuri, va ploua slab. Vor fi 17 grade in sud la Galati si Focsani si de 12 grade in nord la Suceava. In a doua parte a zilei, ploile pun stapanire pe toata ragiunea.

Vineri, vremea se va raci usor in cea mai mare parte a tarii. Temporar va ploua pe arii extinse, exceptand regiunile nord-vestice, unde mai apare si soarele. In regiunile sud-vestice, sudice si la munte, izolat, cantitatile de apa vor mai depasi 20 l/mp. Maximele anuntate pentru vineri se vor situa intre 9 grade la Miercurea Ciuc si 18 grade la Baia Mare.

In Bucuresti, se raceste. Din cand in cand va ploua, iar termometrele nu vor indica mai mult de 12 grade cu plus.