Meteo: Umbrela devine indispensabila. Nu scapam de ploi deloc

Vremea este din ce in ce mai mohorata, iar in zilele urmatoare se anunta temperaturi scazute si ploi in toata tara, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

Joi ploua in toate regiunile, in special in Crisana si Banat, unde se vor inregistra descarcari electrice urmate de ploaie moderata sau puternica.

In restul tarii se va semnala fenomenul de oraj (furtuni insotite de fulgere) slab sau moderat cu ploaie.

Amintim ca joi, incepand cu ora 03:00, e in vigoare un cod galben de vreme rea pentru mai multe judete, ce va fi valabil pana la ora 23:00. Iata detalii aici: Ploile nu se dau duse pana in weekend: Noi coduri si avertizari de vreme rea

Joi, in Capitala, cerul va fi temporar noros, vor fi averse, dar si descarcari electrice.

Temperatura maxima inregistrata va fi de 25 grade Celsius, iar cea minima de 17 grade.

Iata ce temperaturi se anunta, joi, si in alte mari orase:

Brasov: 22 grade

Constanta: 24 grade

Suceava: 18 grade

Baia Mare: 25 grade

Cluj-Napoca: 24 grade

Pitesti: 22 grade

Sibiu: 22 grade

Iasi: 27 grade

Galati: 27 grade

Arad: 26 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 26 grade

Craiova: 24 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 24 grade

Vinerea va fi, de asemenea, marcata de ploi in intreg teritoriul. In marile orase din tara cerul va fi temporar noros, se vor semnala averse si descarcari electrice.

Situatia va fi identica in Bucuresti, unde temperaturile se mentin totusi constante. Maxima va urca la 25 de grade, in timp ce minima va fi de 16 grade.

Iata ce temperaturi se anunta, vineri, si in alte mari orase:

Brasov: 21 grade

Constanta: 24 grade

Suceava: 19 grade

Baia Mare: 26 grade

Cluj-Napoca: 24 grade

Pitesti: 23 grade

Sibiu: 22 grade

Iasi: 24 grade

Galati: 27 grade

Arad: 25 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 24 grade

Craiova: 26 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 24 grade

Vezi cum va fi vremea pana pe 8 iulie, dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte.

