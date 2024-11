Meteo: Vin ploile si se racoreste putin

Vremea se raceste usor duminica si va ploua in Dobrogea si Muntenia.

Valorile termice maxime inregistrate in regiunile tarii sunt: 30 de grade in Oltenia, 28 Muntenia si Banat, 27 Dobrogea, 26 in Moldova, Transilvania, Crisana si doar 24 in Maramures.

In Bucuresti se raceste usor. Temperatura maxima ajunge la 25 de grade si va ploua slab, cerul fiind noros. In timpul noptii se vor inregistra 18 grade.

Iata maximele prognozate duminica in alte orase din tara:

Brasov: 21 grade

Constanta: 27 grade

Suceava: 20 grade

Baia Mare: 23 grade

Cluj-Napoca: 24 grade

Pitesti: 26 grade

Sibiu: 24 grade

Iasi: 22 grade

Galati: 26 grade

Arad: 26 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 27 grade

Craiova: 29 grade

Drobeta-Turnu Severin: 29 grade

Giurgiu: 27 grade.

Luni ploile se mai raresc, dar in privinta temperaturilor nu vor fi schimbari mari.

In Bucuresti vor fi tot 26 de grade, iar cerul va fi variabil.

Brasov: 21 grade

Constanta: 22 grade

Suceava: 20 grade

Baia Mare: 25 grade

Cluj-Napoca: 24 grade

Pitesti: 26 grade

Sibiu: 24 grade

Iasi: 23 grade

Galati: 26 grade

Arad: 26 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 26 grade

Craiova: 26 grade

Drobeta-Turnu Severin: 28 grade

Giurgiu: 26 grade.

