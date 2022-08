Meteo: Vine canicula cu temperaturi de pana la 50 de grade la soare

Vremea continua sa se incalzeasca in toata tara, astfel ca la sfarsitul saptamanii ne vom confrunta cu canicula.

Temperaturile maxime se vor incadra joi intre 24 si 32 de grade. In sud-vestul tarii se pot inregistra chiar si 33-34 de grade, a declarat pentru Ziare.com meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala de Meteorologie.

Vor fi 27 de grade la Cluj Napoca, Brasov si Baia Mare, 28 de grade la Suceava, 29 la Constanta si 30 de grade la Timisoara, Craiova, Iasi si Galati.

Si in Bucuresti vom avea parte de o vreme foarte calda joi, cer mai mult senin si vant slab. Temperatura maxima va fi de 31 de grade.

Vineri, gradele din termometre cresc si mai mult si la fel se va intampla si sambata. Maximele vor trece de 35 de grade si va fi canicula, dupa cum a precizat pentru Ziare.com meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala de Meteorologie.

Citeste mai multe despre cum va fi vremea la finalul saptamanii

"Canicula va fi, intr-adevar. Insa canicula pentru noi inseamna cel putin 35 de grade. Vineri si sambata sunt zilele cele mai calduroase, joi inca nu ajungem la asemenea temperaturi. Deci nu avem canicula joi. Vineri, da", a subliniat acesta.

Totodata, meteorologul Gabriela Bancila a declarat pentru Mediafax ca la sfarsitul saptamanii vor fi chiar si de 50 de grade la soare.

"De vineri se instaleaza canicula in toata tara si vorbim aici de maxime de 37 de grade Celsius la umbra, in special in sudul tarii. Temperatura resimtita in sudul tarii, la nivelul solului, in Bucuresti, va fi de 42 de grade la umbra si de 45, chiar 50 de grade Celsius la soare, in mijlocul zilei, cand se incinge si asfaltul. Valul acesta de caldura vine dinspre nordul Africii", a mai precizat meteorologul.