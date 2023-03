A treia zi de Craciun vine tot cu vreme frumoasa, dar de saptamana viitoare, temperaturile incep sa se apropie de normalul din aceasta perioada.

Vremea prea calda pentru aceasta perioada se va raci accentuat incepand de marti. Potrivit reprezentantilor ANM, valorile termice nu vor mai depasi zero grade Celsius pe timpul zilei, iar noptile vor deveni geroase in partea nordica si centrala a tarii, unde temperaturile vor cobori pana spre minus 18 grade Celsius.

Vremea incepe sa se raceasca de marti, scaderea va fi semnificativa, astfel ca ne asteptam ca pe 29 decembrie sa avem temperaturi de cel mult 8 grade Celsius, poate 9 grade Celsius in sudul tarii. Miercuri continua procesul de racire accentuata a vremii, astfel ca vom avea temperaturi intre minus 5 si 3 grade Celsius la scara intregii tari in timpul zilei, iar joi nu vom mai depasi 0 grade pe timpul zilei decat cu totul izolat, in vestul Olteniei, in rest temperaturi sub zero grade chiar si pe timpul zilei.

Noptile vor deveni geroase in partea nordica si centrala a tarii, cu temperaturi care vor cobori pana spre minus 17 - minus 18 grade in depresiunile Carpatilor Orientali, iar in estul si sudul tarii cam intre minus 6 si minus 9 grade Celsius.

In Capitala, duminica se vor inregistra 13 grade la amiaza si cerul va fi senin. Noaptea vor fi 2 grade Celsius. Inceand de marti, se anunta vreme racoroasa. Marti vor fi 6 grade in timpul zilei, iar miercuri 0 grade.

La munte va fi cald duminica. Meteorologii anunta 9 grade la Brasov, iar de miercuri temperaturile vor scadea sub -3 grade. Tot pentru duminica se anunta 6 grade la Moeciu, 9 la Paraul Rece, 7 la Poiana Brasov, 7 la Predeal, 9 la Rasnov si 9 la Busteni.

Mercurul din termometre va ajunge la 6 grade la Satu Mare, 8 la Baia Mare, 9 la Zalau, 9 la Oradea, 8 la Alba Iulia, 9 lA Arad, 11 la Petrosani, 10 la Timisoara si 14 la Cransebes. In vestul tarii, de joi temperaturile vor scadea sub pragul de inghet.

Ziua de duminica vine cu vreme frumoasa si in estul tarii. Vor fi 14 grade la Botosani, 14 la Suceava, 12 la Piatra Neamt, 12 la Iasi, 15 la Bacau, 11 la Vaslui, 14 la Focsani si 12 la Galati.

In restul tarii se vor mai inregistra 6 grade la Targu Mures, 11 la Sibiu, 17 la Ramnicu Valcea, 9 la Targu Jiu, 16 la Drobeta Turnu Severin, 14 la Craiova, 13 la Rosiori de Vede, 13 la Slatina, 14 la Giurgiu, 13 la Calarasi, 12 la Constanta, 16 la Tulcea, 12 la Braila, 16 la Buzau si 16 la Ploiesti.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari de tip cod galben de ceata valabil pentru aras-Severin, Bihor, Hunedoara, Cluj, Satu Mare, Maramures, Harghita, Brasov, Covasna, Alba, Sibiu si Mures.

Atentionarea valabila pentru Alba, Sibiu, Mures, Harghita, Brasov si Covasna expira la ora 09:00, iar cea pentru Cluj, Satu Mare, Maramures, Caras-Severin, Bihor si Hunedoara la ora 11:00. In acest interval va fi ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m.

