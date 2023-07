Ne asteapta cateva zile friguroase. Va ploua pe arii extinse, in cea mai mare parte a tarii, iar pe alocuri chiar va ninge, potrivit informatiilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Duminica temperaturile scad, apropiindu-se de cele normale pentru aceasta perioada.

Meteorologii au transmis o informare de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila pana la ora 20.00.

"La munte va ninge, in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. In regiunile sud-estice temporar vantul va avea intensificari de pana la 45...50 km/h, iar pe litoral la rafala vor fi in jurul a 55 km/h", anunta meteorologii.

Potrivit acestora, inca de la sfarsitul acestei saptamani, dar si in primele zile ale saptamanii viitoare vremea se va raci accentuat si vor fi precipitatii, mai ales in jumatatea de sud a tarii, la inceput cu precadere sub forma de ploaie, apoi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare.

In Bucuresti maxima de duminica va fi de 7 grade Celsius. Va ploua usor intreaga zi. Si chiar daca ploaia s-ar mai opri, oricum nu se va arata soarele.

Frigul incepe sa cuprinda intreaga tara. Iata care vor fi maximele zilei de duminica, in alte orase:

Botosani: 3 grade

Iasi: 4 grade

Sulina: 10 grade

Constanta: 11 grade

Craiova: 7 grade

Ramnicu Valcea: 6 grade

Cluj-Napoca: 4 grade

Arad: 4 grade

Sibiu: 4 grade

Luni ploile se vor opri. Va mai ninge insa in centrul si sudul tarii. In Capitala maxima nu va depasi 3 grade. Se asteapta precipitatii mixte.

In alte orase din tara se vor inregistra urmatoarele temperaturi maxime:

Botosani: 1 grade

Iasi: 1 grade

Sulina: 3 grade

Constanta: 4 grade

Craiova: 3 grade

Ramnicu Valcea: 3 grade

Cluj-Napoca: 2 grade

Arad: 2 grade

Sibiu: 1 grade

Abia marti soarele incepe sa se arate din nou, dar numai in vestul tarii. In restul teritoriului vremea se va mentine mohorata. La Bucuresti vor cadea, in continuare, precipitatii mixte. Maxima va atinge 2 grade, iar noaptea temperatura va scadea pana la -1 grad.

Maximele nu mai depasesc 2 grade Celsius nici in alte mari orase din tara:

Botosani: -1 grad

Iasi: 0 grade

Sulina: 2 grade

Constanta: 2 grade

Craiova: 1 grade

Ramnicu Valcea: 1 grade

Cluj-Napoca: 2 grade

Arad: 1 grade

Sibiu: 1 grade

De miercuri, ninsorile se vor muta in sud-est. In schimb, in vestul tarii soarele se va arata pe suprafete extinse.

