Meteo: Vreme mohorata, dar calduroasa - temperaturi de pana la 17 grade

Desi mohorata, vremea va fi mai calduroasa decat in mod normal in urmatoarele doua zile, cand se vor inregistra chiar si 17 grade.

Luni, chiar daca ploua, iar atmosfera este mohorata, vremea se mentine mai calduroasa decat in mod normal pentru data din calendar.

Temperaturile maxime se vor situa intre 6 si 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -2 si 7 grade. Se vor semnala ploi pe arii extinse in zonele sudice, sud-estice si local in restul tarii, iar in zonele inalte de la munte va ninge.

In Bucuresti, temperaturile vor fi destul de ridicate pentru acesta data, insa vremea ramane inchisa. Valorile termice maxime vor ajunge la 11 grade, iar temperaturile nocturne vor fi de 4-5 grade. Va ploua slab, iar vantul va sufla slab pana la moderat.

La Baia-Mare, in timpul zilei, vor fi 12 grade, la Brasov 10 grade, la Cluj-Napoca 12 grade, la Constanta 9 grade, la Craiova 10 grade, la Galati 9 grade, la Iasi 10 grade, la Suceava 10 grade, iar la Timisoara 12 grade.

Marti, vremea continua sa se incalzeasca, temperaturile maxime fiind cuprinse intre 7 si 17 grade, iar cele minime fiind incadrate intre -1 si 7 grade. Se vor inregistra ploi slabe si burnite in regiunile sudice si estice, iar in restul tarii va ploua trecator.

