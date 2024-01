Meteo: Vreme rece, polei si ceata

La inceputul acestei saptamani vremea se stabilizeaza. Temperaturile intra in normalul perioadei calendaristice in care ne aflam. Fenomenele meteo care vor iesi in evidenta vor fi ceata si poleiul. Pe alocuri vantul se va inteti.

Luni, cerul va fi acoperit de nori, atat in tara cat si in Capitala. Pe arii restranse din centrul si estul tarii vor fi precipitatii mixte care vor favoriza formarea poleiului. Se va inregistra ceata in mai multe zone. Meteorologii au emis cod galben de ceata pana la ora 11.00 in judetele Arges si Braila, iar, pana la ora 10.00, va fi ceata in jumatatea vestica a judetelor Constanta si Tulcea, precum si in judetele Ialomita, Calarasi.

In Bucuresti va fi ceata in cursul diminetii, iar, la amiaza, se vor inregistra maxime de 4 grade. Minimele vor ajunge la -5 grade. Vantul va sufla slab pana la moderat.

In tara, vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 6 grade, iar cele minime se vor incadra intre -10 si 0 grade, mai coborate in depresiuni, spre -12 grade.

Astfel, la Oradea se vor inregistra minime de -3 grade si maxime de 3. La Timisoara, cea mai mica temperatura inregistrata luni va fi de -4 grade, iar cea mai mare de 4. La Cluj si la Brasov, temperaturile vor fi negative, inregistrandu-se o maxima de -2 grade. In Moldova, termometrele vor inregistra o temperatura minima de -1 grad si o maxima de 5 grade. In Craiova, maxima va ajunge la 2 grade. La Constanta, la amiaza, mercurul termometrelor va urca la 4 grade.

