Meteo: Vremea incepe sa se incalzeasca

Vremea incepe sa se incalzeasca in toata tara, soarele facandu-si aparitia in mai multe zone, chiar si la munte, unde se vor inregistra temperaturi sub 0 grade.

In Capitala se vor inregistra 2 grade Celsius in timpul zilei, iar soarele va zambi timid.

Vremea va fi in general frumoasa si in zonele montane. Termometrele vor indica 0 grade la Brasov, -2 la Sinaia si -2 la Predeal.

Soarele o sa isi faca aparitia si in vestul tarii. Mercurul va ajunge in termometre la 4 grade in Satu Mare, 6 la Oradea, 7 la Zalau, 5 la Cluj Napoca, 7 la Alba Iulia, 6 la Arad si 7 la Petrosani.

Cerul va fi partial innorat in estul tarii, unde se vor inregistra 8 grade la Botosani, 7 la Suceava, 2 la Piatra Neamt, 4 la Focsani, 6 la Bacau si 2 la Vaslui.

In restul tarii vor mai fi 3 grade la Bistrita, 5 la Targu Mures, 7 la Sibiu, 5 la Pitesti, 6 la Targoviste, 3 la Targu Jiu, 9 la Drobeta Turnu Severin, 7 la Slatina, 7 la Craiova, 7 la Giurgiu, 6 la Calarasi, 4 la Constanta, 3 la Tulcea, 2 la Braila, 5 la Sibiu si 5 la Slobozia.

