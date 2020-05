Meteo: Weekend cu averse

Ziare.

Pentrumeteorologii anunta soare in anumite zone, dar si furtuni in altele. Vor fi maxime de 24 de grade in Moldova si Transilvania, 20 in Maramures, 22 in Crisana, 26 in Dobrogea, 30 in Muntenia si Oltenia si 25 in Banat.In Capitala, maximele ajung la 29 de grade.22 grade21 grade22 grade18 grade19 grade19 grade27 grade22 grade18 grade23 grade21 grade27 grade22 grade27 grade26 grade29 grade21 gradevine cu averse in aproape toata tara, exceptie facand Dobrogea. Termometrele vor indica maxime de 25 de grade in Moldova si Transilvania, 20 in Maramures, 24 in Crisana, 27 in Dobrogea si Banat, 30 in Muntenia si Oltenia.In Capitala, maximele ajung la 29 de grade.25 grade18 grade19 grade18 grade17 grade18 grade27 grade23 grade18 grade26 grade21 grade27 grade23 grade29 grade27 grade31 grade20 gradeA.G.