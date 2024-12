Meteo: Weekend cu ploi, dar temperaturi ridicate

Weekendul vine cu temperaturi ridicate, demne de primavara, dar si cu averse pe ici, colo.

Meteorologii anunta ca vineri temperaturile vor fi in usoara crestere. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 22 de grade in Moldova, Dobrogea si Maramures, 23 in Crisana, Transilvania, Oltenia si Banat, 24 in Muntenia.

In Bucuresti, se anunta 21 de grade.

Iata maximele de vineri in alte orase din tara:

Brasov: 17 grade

Oradea: 22 grade

Constanta: 16 grade

Suceava: 19 grade

Baia Mare: 21 grade

Cluj-Napoca: 21 grade

Pitesti: 20 grade

Sibiu: 19 grade

Iasi: 22 grade

Galati: 22 grade

Arad: 22 grade

Ploiesti: 21 grade

Timisoara: 22 grade

Craiova: 21 grade

Drobeta-Turnu Severin: 21 grade

Giurgiu: 21 grade

Targu Mures: 21 grade

In schimb, sambata vine cu averse in mai multe regiuni, dar cu temperaturi crescute. Astfel, se anunta maxime de 25 de grade in Moldova si Dobrogea, 20 in Maramures, 23 in Crisana, 21 in Transilvania, 24 in Banat, 27 in Oltenia, 26 in Muntenia.

In Bucuresti, sambata vor fi nori, dar se vor inregistra 23 de grade.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 19 grade

Oradea: 22 grade

Constanta: 18 grade

Suceava: 21 grade

Baia Mare: 19 grade

Cluj-Napoca: 21 grade

Pitesti: 23 grade

Sibiu: 21 grade

Iasi: 23 grade

Galati: 24 grade

Arad: 23 grade

Ploiesti: 24 grade

Timisoara: 24 grade

Craiova: 24 grade

Drobeta-Turnu Severin: 24 grade

Giurgiu: 23 grade

Targu Mures: 21 grade

Duminica insa incep sa scada temperaturile. Se mai anunta averse doar in Moldova, unde vor fi 20 de grade. In restul tarii maximele ajung la 16 grade in Maramures, 21 in Crisana, 19 in Transilvania, 22 in Banat si Dobrogea si 25 in Oltenia si in Muntenia.

In Bucuresti, duminica se anunta 23 de grade.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 16 grade

Oradea: 18 grade

Constanta: 18 grade

Suceava: 14 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 17 grade

Pitesti: 22 grade

Sibiu: 18 grade

Iasi: 17 grade

Galati: 21 grade

Arad: 21 grade

Ploiesti: 23 grade

Timisoara: 21 grade

Craiova: 23 grade

Drobeta-Turnu Severin: 23 grade

Giurgiu: 24 grade

Targu Mures: 17 grade

