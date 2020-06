Meteo: Weekend cu soare, dar si cu ploi

Ziare.

com

Pentrumeteorologii anunta averse si descarcari electrice, cu exceptia Munteniei si Dobrogei. Se anunta maximum 32 grade in Moldova, Dobrogea si in Muntenia, 28 in Banat si in Maramures, 27 in Crisana, 30 in Transilvania si in Oltenia.Invor fi 29 de grade, dar nu va ploua, desi vor aparea cativa nori.27 grade27 grade23 grade28 grade26 grade27 grade27 grade27 grade30 grade31 grade27 grade29 grade28 grade28 grade28 grade28 grade28 gradese anunta maxime 31 grade in Moldova, 29 in Maramures si Oltenia, 29 in Crisana, 30 in Transilvania si Banat, 28 in Oltenia si in Dobrogea.Incerul va fi temporar noros toata ziua, dar nu va ploua. Temperatura maxima va atinge 27 de grade.24 grade28 grade21 grade26 grade28 grade27 grade26 grade26 grade28 grade28 grade28 grade26 grade28 grade27 grade27 grade27 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 14 iunie A.G.