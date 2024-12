Nu disperati, primavara vine repede! Prognoza meteo pana in aprilie

In urmatoarele trei luni vremea va fi mai calduroasa decat in mod normal in unele regiuni, in schimb precipitatiile vor fi excedentare in multe dintre zonele tarii.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza extinsa pentru lunile februarie, martie si aprilie.

Februarie

In ultima luna de iarna, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada in regiunile sudice, estice si local in cele vestice. In restul tarii, vremea va fi normala pentru data din calendar.

Temperaturiile medii vor fi de 0-2 grade in Dobrogea si Banat, 0-1 grade in Crisana, minus 2 - 2 grade in Oltenia, minus 1 - 1 grad in Muntenia si intre -5 si 0 grade in Moldova si Transilvania.

Va ploua mai mult decat in mod normal in nord-vest, vest si partial in centru, iar in restul teritoriului se vor inregistra cantitati de apa obisnuite. Cele mai multe ploi vor cadea in Maramures, Oltenia, Banat si Crisana.

Martie

In prima luna a primaverii va fi mai cald decat de obicei in sud, est si local in vest. In celelalte regiuni se vor inregistra temperaturi normale, mai exact medii de minus 1 - 5 grade in Moldova, 0-5 grade in Transilvania, 4-6 grade in Dobrogea si Crisana, 3-7 grade in Oltenia, 3-6 grade in Muntenia si 4-7 grade in Banat.

Precipitatiile vor fi excedentare in cele mai multe zone ale tarii, mai ales in Maramures, Oltenia, Transilvania, Crisana si Banat.

Aprilie

Vremea va fi obisnuita in cea mai mare parte a tarii, cu valori termice medii de 1-5 grade in Moldova, 6-11 grade in Transilvania si 8-12 grade in Muntenia, Oltenia si Banat.

Va ploua in cantitati normale in sud si est, iar in restul regiunilor vor avea o tendinta excendentara, peste media multianuala de 51 de litri pe metru patrat.

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

