Nu va obisnuiti cu vremea frumoasa! Vine o masa de aer polar si o scadere dramatica a temperaturilor inclusiv la Bucuresti

O masa de aer polar va afecta mare parte a Europei saptamana viitoare. Inclusiv in Romania se vor inregistra temperaturi mai mici, mai ales incepand de marti.

"O masa de aer mai rece, cu origini polare va cobori si va cuprinde treptat partea de nord, vest, centru a Europei in zilele urmatoare. Aceasta va afecta partial si teritoriul tarii noastre, cel mai probabil incepand de marti, cand valorile termice vor marca o scadere chiar si cu 10 grade fata de zilele anterioare, mai ales in partea de sud, sud-vest a teritoriului, acolo unde ne asteptam ca maximele sa atinga 20-17 de grade zilele acestea, iar marti sa fie cel mult 15-17 grade", au declarat reprezentantii ANM pentru Ziare.com.

Conform meteorologului, temperaturile vor fi mai mici decat in mod normal, in aceasta perioada trebuind sa se inregistreze in jur de 20 de grade.

Abia inspre sfarsitul saptamanii viitoare temperaturile vor incepe sa urce.

"Aceasta masa de aer rece ne va afecta pana spre sfarsitul saptamanii, cand vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, adica marti, miercuri si joi. De vineri speram intr-o ameliorare, o crestere usoara a temperaturilor in toate regiunile, la inceput in cele vestice si sud-vestice, apoi in toata tara.

Spre weekend vremea se va indrepta", a punctat meteorologul.

Acesta a precizat ca schimbarea de vreme va fi insotita si de vant.

"Totodata aceasta schimbare de masa de aer se va face si cu intensificari ale vantului pe care le vom regasi local si temporar, marti, in aproape toate regiunile si pe un fond de vreme mai inchisa cu multa nebulozitate si cu ploi in mare marte din tara, iar pe crestele montane precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare", a explicat specialistul.

Cum va fi vremea in Capitala

Vestile nu sunt foarte bune nici in privinta Capitalei. Daca in urmatoarele zile ne vom bucura de pana la 26-27 de grade, de marti lucrurile se schimba brusc.

Incepand de duminica se vor inregistra 20-24 de grade, iar de marti maximele vor ajunge la 13-15 grade.

