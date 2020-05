Peste 50 de trageri experimentale cu rachete meteo s-au facut in Constanta (Video)

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, testele cu rachete de tip RAG 96, care combat formatiunile noroase ce pot provoca grindina si a caror viteza de deplasare poate ajunge la 600 m/s, au fost efectuate in perioada 20-21 mai, in poligonul de la Capu Midia."Acest tip de racheta pleaca de pe rampa cu viteza de 20 de m/s si ajunge la o viteza maxima de 600 de m/s. In cadrul experimentelor am cronometrat plecarea de pe rampa, am urmarit traiectoria rachetei si am cronometrat timpul timpul ce a trecut pana la autodistrugere, la circa 4.000 de metri altitudine", a declarat Danut Ion, inginer-sef de productie in cadrul Electromecanica Ploiesti, societatea care produce acest tip de rachete pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.In aceeasi perioada, in Poligonul Capu Midia au fost facute testari experimentale si cu un tip de rachete care pot fi trase la altitudini joase, pentru stimularea precipitatiilor.Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatilor, militari din cadrul Centrului National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana au asigurat securitatea perimetrului in care au fost executate operatiunile de tragere si au asistat la buna desfasurare a testarilor.