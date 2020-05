Praful saharian va persista deasupra Romaniei, in intervalul 14-15 mai (ANM)

Ziare.

"In perioada 14 - 15 mai, circulatia aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre Europa central - estica si de sud-est, inclusiv deasupra Romaniei.Concentratia particulelor de praf care urmeaza a ajunge deasupra acestor regiuni va fi in general redusa. Depunerile de praf, in Romania, vor putea fi observate in zonele si intervalele cu ploaie, cel mai probabil, in jumatatea de nord a teritoriului", arata estimarile de specialitate.Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de vijelii, valabila in 28 de judete, incepand de joi dimineata, precum si o informare de instabilitate atmosferica ce vizeaza majoritatea regiunilor, din aceasta seara.Astfel, pe parcursul zilei de joi, intre orele 6:00 - 23:00, pe fondul avertizarii Cod galben, in sudul Banatului, nordul Crisanei, in Maramures si Transilvania, precum si in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei, local si temporar vor fi intensificari ale vantului cu viteze ce vor depasi in general 55 - 65 km/h. De asemenea, la munte vor fi rafale de 60 - 80 km/h, iar in zona inalta, vantul va sufla tare, cu peste 90 - 100 km.: Tulcea, Braila, Buzau, Prahova, Covasna, Vrancea, Bacau, Harghita, Neamt. Suceava, Brasov, Mures, Bistrita-Nasaud, Maramures, Sibiu, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj, Satu Mare, Bihor, Arad si Timis.Potrivit sursei citate, in perioada, va fi in vigoare o informare de intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice si nord-vestice, apoi si in cele centrale, estice si sud-estice, unde rafalele vor depasi, in general, 50 - 55 km/h.Totodata, pe parcursul zilei de joi (14 mai) si la inceputul noptii, local si temporar vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Se vor semnala, frecvente descarcari electrice si izolat grindina. Punctiform, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp.