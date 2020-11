Prima zapada, in Bucuresti. Sapte judete si Capitala sunt sub cod galben de ninsori pana la ora 20:00

In intervalul 30 noiembrie, ora 05:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, sunt anuntate ninsori moderate cantitativ in sudul si estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei.Judetele afectate sunt Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Constanta, Tulcea, iar acestora li se adauga Capitala.Treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, transmit meteorologii.Cantitatile de precipitatii vor depasi, pe arii restranse 15...20 l/mp. Spre seara aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea, unde temporar vantul va avea unele intensificari, cu viteze de 40...45 km/h, pe alocuri viscolind ninsoarea."Precipitatii slabe, sub forma de ninsoare se vor semnala si in sud-estul Olteniei, sudul Moldovei si in restul Munteniei. Pe litoral vor fi precipitatii mixte, iar in noaptea de luni spre marti vor predomina ninsorile. Vremea se va mentine deosebit de rece in prima parte a saptamanii, mai ales pe parcursul noptilor si diminetilor", anunta ANM