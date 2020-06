Prognoza speciala pentru Bucuresti: Averse, descarcari electrice, grindina si vijelii

Ziare.

com

Astfel, in perioada mentionata vremea se va raci, iar temperaturile minime vor ajunge chiar si la 8 grade Celsius.De asemenea, in urmatoarele zile se anunta averse cu descarcari electrice si chiar grindina si vijelii."Instabilitatea atmosferica se va accentua treptat si vor fi intervale in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina si vijelii.Ploile vor avea si caracter torential, iar mai ales in noaptea de luni spre marti (1/2 iunie) si in cursul zilei de marti (2 iunie), in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi, in medie, 10...15 l/mp si izolat 20...25 l/mp.Vremea se va raci treptat, astfel incat temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 si 22 de grade, iar minimele intre 8 si 11 grade", transmite ANM.