Temperatura scade brusc in Bucuresti, in zilele urmatoare, de la 16 grade la -2 grade

Ninsori in Bucuresti

In intervalul 10 februarie, ora 14:00 - 11 februarie, ora 8:00, vremea se va mentine deosebit de calda cu o maxima termica ce se va situa in jurul a 16 grade si o minima de 4 - 6 grade. Cerul va fi variabil cu unele innorari in a doua parte a intervalului, insa conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat. Incepand din dimineata zilei de joi, cerul se va innora treptat si incepand din a doua parte a zilei, temporar vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie, iar noaptea se vor transforma in lapovita si ninsoare.In prima parte a zilei de vineri, temporar va mai ninge. Valorile termice vor fi in scadere brusca si accentuata, de la 14 - 16 grade in dupa-amiaza zilei de joi spre valori cuprinse intre -2 grade si -1 grad, la inceputul zilei de vineri.Vantul va prezenta intensificari in special in seara zilei de joi si in prima parte a noptii de joi spre vineri, cand rafalele vor atinge 45 - 55 km/h.Meteorologii au emis un cod galben de ploi, polei, intensificari ale vantului si ninsori viscolite, iar vremea se va raci brusc in urmatoarele doua zile, in toata tara.