Val de caldura in Romania. Temperaturile vor ajunge la 39 de grade Celsius

Cum va fi vremea in Bucuresti

Cu alte cuvinte, in zilele urmatoare valul de caldura se va intensifica si se va extinde. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade, iar aerul va deveni irespirabil. In urmatoarele doua zile, dupa-amiaza si seara vor fi ploi de vara, la munte, in nord si est, apoi, de joi, furtunile vor cuprinde regiunile vestice, nordice si centrale.In Bucuresti, vremea va fi foarte calda , iar indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati. Maxima va atinge 34 de grade, iar conditiile de ploaie vor fi reduse."In urmatoarele zile, cel putin in primele zile, mai vorbim de perioade de instabilitate in special in zona de munte. De joi vorbim, pentru partea de vest, nord si centru, de o vreme instabila, in timp ce in partea de sud si sud-est a tarii de o vreme caniculara pentru ca valorile de temperatura raman ridicate in special in Lunca Dunarii si este posibil sa consemnam, din nou, 37-38 de grade Celsius", a explicat Elena Mateescu, sefa Administratiei Nationale de Meteorologie.