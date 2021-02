Vant puternic in nord-vestul si centrul tarii, pana joi seara. La munte, vantul va depasi viteza de 120 de km/h, viscolind zapada

Vant puternic in Carpatii Orientali

In noaptea de joi spre vineri, va fi cod galben de vant puternic in cea mai mare parte a zonei montane.Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM a actualizat avertizarea emisa in urma cu o zi , astfel ca joi, intre orele 10.00 si 21.00, este in vigoare un Cod galben privind intensificari ale vantului."In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare in nord-vestul si centrul tarii cu viteze de 55...60 km/h, iar pe arii restranse 70...80 km/h. La munte vantul va avea intensificari, cu viteze de 70...90 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depasi 100...110 km/h, spulberand zapada si determinand diminuarea vizibilitatii", a transmis ANM.Intensificari ale vantului, cu viteze in general de 40...50 km/h, se vor semnala local si in restul teritoriului.Totodata, joi, intre orele 12.00 si 21.00, va fi cod portocaliu privind intensificari sustinute ale vantului, local, in Carpatii Orientali.Astfel, la altitudini in general peste 1.500 m, vantul va avea intensificari sustinute cu rafale ce vor depasi 120...130 km/h viscolind zapada si determinand diminuarea semnificativa a vizibilitatii. Aceste avertizari vizeaza 27 de judete.Un alt Cod galben, care vizeaza tot intensificari ale vantului, va intra in vigoare joi, la ora 21.00, pana vineri, la ora 6.00."In noaptea de joi spre vineri (4/5 februarie) vantul va continua sa prezinte intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, dar cu viteze mai mari in Carpatii de Curbura si in Carpatii Meridionali, unde rafalele vor atinge 70...80 km/h, iar pe creste 90...110 km/h", a aratat ANM.Codul galben va viza 21 de judete.Administratia Nationala de Meteorologie a mai emis, joi dimineata, avertizari nowcasting cod galben de ceata densa valabile in 16 judete , inclusiv in municipiul Bucuresti