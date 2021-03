Vant puternic in statiunile de pe Valea Prahovei. Instalatiile de transport pe cablu de la Cota 2000 din Bucegi au fost oprite

La Cota 2000, in Bucegi, vantul sufla cu putere, fapt ce duce la transport de zapada si vizibilitate redusa. In aceste conditii, instalatiile de transport pe cablu de la Cota 2000 - Gondola Carp si Telescaunul Soarelui nu au fost pornite, anunta administratorii domeniului schiabil din Sinaia.La Cota 1000 se inregistreaza -1 grad, cer acoperit si vant moderat, iar Gondola Sinaia, care urca pana la Cota 1400, a inceput programul cu public la ora 08.00 si functioneaza pana la 17.00.Sambata, pe domeniul schiabil din Sinaia a fost programat evenimentul Winter Fun, care consta in concursuri pentru schiorii experimentati, dar si pentru familii. Autoritatile din Sinaia au precizat ca vor evalua la ora 12.00 situatia pentru a decide daca pornesc instalatiile de transport pe cablu.In schimb, la Poiana Brasov sute de persoane stau la rand pentru a urca in mijloacele de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil.La Poiana Brasov are loc sambata un concurs de schi, programat a se desfasura pe partia Ruia, iar in aceste conditii o parte a acesteia este restrictionata accesului publicului.